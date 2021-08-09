الأردن : المتسلل إلى إسرائيل أجنبي الجنسية

دوت الخليج :– أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الشخص الذي تسلل عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل الأحد يحمل جنسية أجنبية. وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

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