طريقة استخراج سجل زراعي عبر نظام إلكتروني وزارة الزراعة السعودية

طريقة استخراج سجل زراعي عبر نظام إلكتروني من أسهل الطرق الإلكترونية التي يبحث عنها المزارعين في المملكة لاستخراج سجل زراعي بطريقة توفر الوقت والجهد ويتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة البيئة والزراعة فضلا على أن كل من يعمل في مجال الزراعة ويرجو البقاء في مزاولة مهنة بطريقة قانونية وصحيحة للقيام بالنشاط الذي يعمل فيه من منتجات ومحاصيل زراعية مختلفة و الحصول على حصة الزراعية من البذور من الإدارة الزراعية التابع لها فيجب الاستعلام عن طريقة استخراج سجل زراعي وخدمات اخرى منها تصريح وسجلات زراعية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الزراعية والتجارية والحيوانية.

كيفية استخراج سجل زراعي في المملكة

متاح الآن للمزارعين القائمين على الأنشطة الزراعية الحصول علي استخراج سجل زراعي وتراخيص عبر نظام إلكتروني منظم من قبل وزارة الزراعة في المملكة بهدف تسهيل الأمر على المواطنين المزارعين وذلك باتباع الخطوات الأتية:

البدء المباشر في الدخول علي خدمة إصدار رخصة زراعية من موقع وزارة البيئة والزراعة الإلكترونية. وبعد الضغط فوق اختيار طلب الخدمة. ثم النقر فوق تسجيل الدخول الى حساب المستخدم. إذا كانت المرة الأولي للمستخدم التي يقوم فيها بالتسجيل الدخول، سوف يكون النقر فوق إنشاء حساب جديد. لابد من قراءة الشروط التي يقوم بعرضها الموقع على الصفحة الإلكترونية والإقرار بالموافقة عليها بشكل كامل وواضح. ثم تعبئه كل البيانات والمعلومات المطلوبة. مراعاة التأكد من أن البيانات التي تم تعبئتها تمت بشكل صحيح حتى لا تحدث مشاكل في استخراج السجل. تقوم بإضافة البيانات التي سوف يتم التواصل من خلالها وهي رقم الهاتف. يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة للمزرعة. ارفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب للموظف المختص لذلك. ثم ينتظر مقدم الطلب موافقة المدير وبعد ذلك تتم الموافقة على طباعة السجل الزراعي الخاص بالمزارع.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة السعودية

تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إلي تقديم أكثر من خدمة إلكترونية تخص جميع الأعمال المتعلقة بالأمور الزراعية والمائية بالمملكة وتقوم بتوفير العديد من الخدمات ويتم ذلك بشكل إلكتروني بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين المزارعين في أي مكان ووقت بأنحاء المملكة ويتم تقسيم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزراء كما يلي: