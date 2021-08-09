حساب المواطن الدفعة 45 دورة أغسطس 2021 رابط الاستعلام وتحديث البيانات ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 45 المقرر صرفها دورة أغسطس 2021، من أكثر الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، للتعرف على موعد إيداع الدفعة الجديدة والتعرف على الرابط المخصص للاستعلام عن نتائج الأهلية، ومتي سيتم صرف المبالغ المقررة لهذه الدفعة، نظراً لما يمثله دعم حساب المواطن من أهمية لعدد كبير من المواطنين السعوديين المستفيدين منه، حيث يعتب هذا النظام أحد أهم الأنظمة التي أقرتها السعودية للحماية الاجتماعية، بعد الآثار السلبية التي خلفها التطوير والتحديث بمختلف المجالات والتحولات الاقتصادية الواسعة، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 للتقدم والتحديث، كما كان لانتشار فيروس كورونا خلال العامين الأخيرين تأثير كبير على دخل العديد من المواطنين، فقد فقد عدد من الحرفيين وأصحاب الأعمال الخاصة وظائفهم وتأثر الدخل لديهم، فكان اهتمام الدولة والحكومة لصالح المواطن وتحسين مستوي معيشتهم وتوفير أهم احتياجاتهم، وخلال السطور التالية سنوضح أهم النقاط التي يبحث عنها المواطن المستفيد من الدعم فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

الذهاب إلي قائمة الأهلية.

اختيار دراسة الأهلية.

تظهر للمستعلم نتائج الأهلية وقت صدورها.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية

موعد صرف الدفعة 45 حساب المواطن

من المقرر صرف دفعات دعم حساب المواطن شهرياً في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وفي حال توافق موعد الصرف إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم، ونحن الآن بصدد التعرف على موعد صرف الدفعة 45 من الدعم، حيث من المقرر صرفها يوم 10 أغسطس 2021 الموافق يوم الثلاثاء، وينتظر المستفيدين إعلان إيداع المبالغ بالحسابات البنكية المعتمدة لدي نظام الدعم، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم إيداع مبالغ الدعم على أن تكون متاحة للصرف مع الساعات الأولي من صباح الثلاثاء.

تحديث البيانات للمستفيدين من دعم حساب المواطن

أكد حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين والتابعين، وذلك إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لنظام الدعم والمذكور خلال السطور السابقة، حيث أنه في حال اختلاف البيانات التي تم تسجيلها بمعرفة المستفيد عن بيانات الجهات ذات الصلة، يتعرض صاحب الدعم للوقف أو الحذف لحين تقديم اعتراض خلال 15 يوم من تاريخ صرف الدفعة، ويكون مُدعم بالمستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات، وقد تم إيقاف التسجيل لمستفيدين جُدد من الدفعة 28 دورة مارس 2020.