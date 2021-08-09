“توضيح” صدرت نتائج الأهلية ولم تصدر مبالغ الدعم للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الدفعة 45

من أهم البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في العالم العربي، هو برنامج حساب المواطن الدفعة 45 هي الخاصة بشهر محرم 1443 وشهر أغسطس 2021، والتي يترقبها المستفيدون والمنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وسوف تودع في حسابات المستفيدين في الساعات القليلة القادمة، لكي يتم صرفها على الفور من قبل مستحقيها وكان برنامج حساب المواطن قد رد على أحد المستفيدين الذين سألوا عن قيمة الدعم الخاص بالدفعة 45، وأجابه البرنامج أنه لم تصدر حتى اللحظة مبالغ الدعم المخصصة للمستفيدين من تلك الدفعة.

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 45

من المعروف أن دعم برنامج حساب المواطن ينزل في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ما لم يتصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية يتم تقديمه يوماً والدفعة 45 الخاصة بشهر أغسطس سوف تصرف الثلاثاء الموافق 2021/08/10.

الدخول على الرابط CA.GOV.SA.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر.

تسجيل كود التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على استعلام عن حساب المواطن.

ألية الاستعلام عن دعم حساب المواطنالشروط العامة للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

حددت الحكومة السعودية ضوابط وشروط يجب توافرها في الشخص الذي يحصل على دعم البرنامج وهي كما يلي.

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية يستثنى من ذالك أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودي وحاملوا بطاقات التنقل.

من هم أصحاب الدخول المنخفضة ومحدود الدخل.

شرط الإقامة الدائمة في المملكة وأن لا يغادر المملكة مدة أكثر من 90 يوم على مدار العام الكامل.

عدم تواجد المستفيد من دعم حساب المواطن في السجون أو في دور الإيواء والرعاية الحكومية.

تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الآسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم أكبر من 18 عام أو أقل من ذالك.

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن

تبحث دائماً الحكومة السعودية على راحة المواطنين وتقديم لهم الخدمات بسهولة وإلكترونياً، لتوفر لهم الوقت والجهد لذالك أتاحت أكثر من وسيلة للتواصل مع إدارة البرنامج، للمواطنين المتعاملين مع البرنامج وهي 4 وسائل كما يلي.