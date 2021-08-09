وزير الصحة السعودي: صرف 500 ألف ريال لأهل المتوفي في فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي

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محمد سياف - ابو ظبي - صرح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين سيتم البدء في صرف 500 ألف ريال، لأهل المتوفي بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين أو غير سعوديين .

وأكد ربيعة أن العاملين في القطاع الصحي بذلوا مجهود فائق لاحتواء أزمة جائحة كورونا، والسيطرة عليها للحيلولة دون انتشارها، مستخدمين كافة الوسائل العلمية والعملية.

وثمن الوزير، على ما قدمه العاملين في قطاع الصحي بالمملكة، من تضحيات كبيرة وإخلاص وتفاني من أجل العناية بمرضي فيروس كورونا، وخاصة من فقدوا حياتهم للقيام بواجبهم تجاه المرضى، فالدولة لن تنساهم وهذا اقل تقدير لهم.

كما شكر ربيعة خادم الحرميين وأولي عهده على ما قدموه للقطاع الصحي من دعم غير محدود للارتقاء بأداء الخدمات الصحية في المملكة من اجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي، عقد جلسة في شهر أكتوبر عام 2020، واتخذ قرار بصرف 500 ألف ريال، أي ما يعادل 133 دولار لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي .

كيفية الحصول على المبلغ وفقا لما حدده مجلس الوزراء السعودي

1- يصرف للعاملين في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص

2- يشمل صرف المبلغ للعاملين في هذا القطاع سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين

3- يضم العاملين في هذا القطاع سواء المدنيين أو العسكرين

4- يسري العمل بهذا القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ أول إصابة بفيروس كورونا في 1441/7/7هجري الموافق 2 مارس 2020 ميلادي.