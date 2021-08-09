بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب - حسبما أورد الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - "إن هذه العقوبات تثبت أن بريطانيا لن تقبل أفعال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو منذ إجراء الانتخابات الرئاسية، التى تعتبرها بريطانيا مزورة".
وأضاف: أنه "لن يُسمح ببيع المنتجات البيلاروسية فى بريطانيا، وبموجب العقوبات الجديدة لن تتمكن الطائرات البيلاروسية من التحليق فوق الأراضى البريطانية أو الهبوط فيها".
وفرضت الحكومة البريطانية اليوم عقوبات ضد رجل الأعمال الروسى ميخائيل جوتسيريف نظرًا لعلاقته بالرئيس البيلاروسى.
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