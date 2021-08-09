“HER” موعد مباراة أتحاد جدة والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية والقناة الناقلة والتشكيل

موعد مباراة أتحاد جدة والرجاء المغربي بعد عدة تأجيلات بسبب وباء كورونا أخيراً حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، “بطولة محمد السادس” والتي ينتظرها عشاق الناديين في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، والمباراة المرتقبة سوف تنقل بصورة حصرية عبر قناة أبوظبي الرياضية، التي تعد أفضل القنوات الرياضية العربية في الوقت الحالي نظراً لنقلها العديد من البطولات الكبرى في كرة القدم ومختلف الألعاب، وكانت البطولة قد تأجلت مبارياتها أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن أخيراً سيسدل الستار عن البطولة بالمباراة الختامية السبت القادم، على ملعب الأمير عبد الله بالرباط.

موعد مباراة اتحاد جدة والرجاء المغربي

بعد تأجيل اللقاء أكثر نمن مرة أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن توصله إلي موعد لإقامة النهائي، الذي يجمع الاتحاد السعودي ضد الرجاء المغربي بعد المشاورات التي حدثت بين الاتحاد والناديين، للتوافق على الموعد الجديد بسبب انطلاق المسابقات المحلية في السعودية والمغرب، وأتفق الفريقين على أقامة المباراة يوم 21 من الشهر الجاري شهر أغسطس 2021.

القناة الناقلة مباراة نهائي البطولة العربية للأندية

تنقل جميع مباريات البطولة العربية للأندية “بطولة محمد السادس” على قنوات أبوظبي الرياضية بصورة حصرية، بعد أن حصلت قناة أبوظبي على حقوق البطولة.

صراع الهداف في البطولة العربية للأندية الأبطال

يتنافس الرجاء مع الاتحاد على كأس البطولة العربية للأندية، ويوجد صراع أخر، بين نجمي الفريقين قائد الرجاء محسن متولي، ونجم الاتحاد رومارينهو على لقب هداف البطولة، حيث أحرز رومارينهو 7 أهداف في البطولة حتى الآن بينما سجل محسن متولي 5 أهداف، ويأمل في التسجيل في المباراة النهائية ليهدي الجماهير كأس البطولة لتكون خير عوض عن الإخفاق الأفريقي.

جوائز البطولة العربية للأندية الأبطال

تعد البطولة العربية للأندية من أهم وأكبر البطولات وأكثرها جوائز فبطل البطولة العربية، يحصل على مبلغ 6 مليون دولار وهو رقم ضخم بالمقارنة بالبطولات القارية الكبرى، مثل بطولة دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أسيا، لذا يتنافس على المشاركة في البطولة أقوى الفرق العربية، ويحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، بينما الفرق التي وصلت إلي نصف النهائي تحصل على 500 ألف دولار، والوصول إلي ربع النهائي يحصل على 200 ألف دولار، والوصول إلي الدور أل 16 50 ألف دولار، واللعب في دور أل 32 يحصل الفريق على 20 ألف دولار.

طريق أتحاد جدة والرجاء إلي نهائي البطولة العربية للأندية

صعد فريق الرجاء البيضاوي في الدور نصف النهائي عن طريق الفوز على الإسماعيلي المصري بنتيجة 3 – صفر في المغرب، بعد أن فاز الإسماعيلي في القاهرة بهدف دون رد، بينما فاز فريق أتحاد جدة على مواطنة نادي الشباب بالفوز عليه في الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بين الفريقين.