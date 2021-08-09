العثور على مظروف بداخله 3 رصاصات مُرسل إلى بابا الفاتيكان

أفادت وكالة “آكي” الإيطالية، اليوم الإثنين، بأن موظفي مكتب البريد في مركز الفرز ببلدة على أطراف مدينة ميلانو، عثروا على ظرف يحتوي على 3 رصاصات مُرسل من فرنسا وموجه إلى البابا فرنسيس في الفاتيكان.
واستولت قوات الكارابينييري (الدرك) في بلدة سان دوناتو ميلانيزي على الظرف واسندت التحقيقات إلى وحدة التحقيق التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو.
وقالت الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، إنها صادرت ظرفا موجها إلى البابا فرنسيس يحتوي على ثلاث رصاصات مسدس، في منشأة لفرز البريد قرب مدينة ميلانو في شمال البلاد.
واستدعى العاملون بالبريد الشرطة بعد أن اعترضوا الظرف الليلة الماضية في بلدة بسكيرا بوروميو.
وقالت الشرطة لرويترز إن الظرف مرسل من فرنسا، وكان موجها إلى “البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس”.
وحسبما تداول، فإن المغلف يحتوي على ثلاث رصاصات كروية من نوع “Flobert”، عيار 9 ملم، وكُتب عليه بالقلم بطريقة بالكاد تكون مقروءة: إلى “البابا – مدينة الفاتيكان – ساحة سان بيترو في روما”.
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