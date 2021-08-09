تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه، اليوم الإثنين، قال التحالف إن "ميليشيا الحوثى تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين"، مشددًا على التعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أسقط يوم الخميس الماضى مسيرة مفخخة استهدفت منطقة الأعيان المدنية فى خميس مشيط بواسطة الدفاعات الجوية.

كما كشف التحالف، الأسبوع الماضى، عن إحباط محاولة هجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة سعوية.