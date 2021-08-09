جدة - نرمين السيد - غادرت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية إلى اليونان، اليوم الإثنين، تحملان على متنهما فريقًا من قوة الإطفاء العام للمشاركة فى إخماد حرائق الغابات هناك، حسبما أعلن الجيش الكويتى.





وفى بيان لها، أوضحت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بالجيش الكويتى، اليوم الإثنين، أن فريق قوة الإطفاء يضم 40 رجل إطفاء وست آليات إطفاء بكامل تجهيزاتها من معدات المكافحة والإنقاذ. وأشارت المديرية إلى أن القرار أتى تنفيذًا للتوجيهات السامية التى أصدرها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت توجه طائرتين وفريق إطفاء لإخماد حرائق اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.