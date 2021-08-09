جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن "الدول المسؤولة عن هجمات ضد الملاحة البحرية يجب أن تحاسب"، مؤكدا ثقته بأن إيران هى التى قامت بالهجوم على السفينة "ميرسر ستريت".





وأضاف بلينكن، فى جلسة مجلس الأمن بشأن الأمن البحرى، بأن هجوم إيران على السفينة فى بحر عمان أمر غير مبرر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن الهجوم على ناقلة نفط "ميرسر ستريت" التى تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان، كان قد أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، رومانى وبريطانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: واثقون بأن إيران وراء الهجوم على ناقلة ميرسر ستريت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.