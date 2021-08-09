متاعب برشلونة تتفاقم.. هذه المرة أغويرو

قال برشلونة الإسباني، الاثنين، إن مهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع، مما يضيف مزيدا من المتاعب للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويرتبط أغويرو بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، ويلعبان جنبا إلى جنب في منتخب الأرجنتين.

وفي يونيو الماضي، انضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز، والذي استمر معه طوال 10 أعوام.

وقال برشلونة في بيان إن أغويرو (33 عاما) أصيب في ربلة الساق اليمنى، وإنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة 10 أسابيع، ما يعني أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل عندما يلعب برشلونة في مواجهة ضيفه فالنسيا في الدوري.

وقبل مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم الدوري الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد، أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة يواجه نقصا هجوميا، إذ لا يتوفر لديه الآن سوى مارتن بريثويت وأنطوان غريزمان وممفيس ديباي.

وبسبب الإصابات في موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، شارك أغويرو أساسيا في 7 مباريات في الدوري فقط.

وبعد 21 عاما في صفوفه أعلن ميسي أمس الأحد رحيله عن النادي الكتالوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد، وأقر بأنه في محادثات مع باريس سان جيرمان.