طريقة الاستعلام عن الدفعة 45 حساب المواطن وشروط الأهلية

الدفعة 45 حساب المواطن يتم إيداع دعم حساب المواطن في يوم الثلاثاء الموافق اليوم العاشر من شهر أغسطس، وهو اليوم المثبت شهرياً، ولكن قد يختلف الموعد ليوم قبل أو بعد اليوم العاشر بسبب الإجازات أو العطلة الرسمية، ولكن في كل شهر يتم إيداع مبلغ حساب المواطن من البرنامج لكل مستفيد، ولضمان نجاح وصول المبلغ لمن يستحق من المواطنين والمواطنات أصحاب الدخل المنخفض، ومن يعانون من الفقر، فتم إيقاف التسجيل في برنامج حساب المواطن من شهر مارس 2020 حتى يتم فرز جميع المستفيدين، ليحصل كل من يستحق على الإيداع، ولكن هناك استثناء واحد كي يقم المواطن من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم في كل شهر.

للحصول على إيداع الدفعة 45 لشهر أغسطس من حساب المواطن عام 1443 هجريا فيجب أن تكون مستفيد، وقد تم إيقاف التسجيل كما تم ذكره سابقا منذ دفعة مارس عام 2020، ولكن يمكن للتابع أن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، واختيار رب الأسرة، والدخول إلى تفاصيل الطلب، منها بيانات التابعين، ثم الضغط على إضافة تابع، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، وإرسالها، وسيتم التحقق من البيانات وصحتها وهل يستحق طالب الدعم الإيداع أم لا، وفور التحقق من الأهلية سيتم الرد بالموافقة أو الرفض.

يجب على من يقم بطلب إيداع حساب المواطن أن يكون سعودي أو سعودية الجنسية، ولكن يستثنى من ذلك من يحمل بطاقة تنقل، الزوج أو الزوج أو الابن أو الابنة الغير سعودية، طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب مبلغ إيداع الدفعة الجديدة، يجب أن يكون المواطن من سكان السعودية ولا مقيم خارجها، كما أنه لا يسكن دار الإيواء أو السجون، وتوافق البيانات المقدمة مع بيانات الجهة، وذلك لضمان حصولك على حساب في البرنامج وتحصل على إيداع لزيادة الدخل الشهري لك ومحاربة الغلاء ومساعدة الأسر الفقيرة للحصول على معيشة كريمة في ظل التوسعات داخل المملكة العربية السعودية.

إذا كنت مستفيد في برنامج حساب المواطن فيمكنك التحقق من الإيداع من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك بإدخال بيانات المستفيد ورابط الاستعلام عن الدفعة 45 من حساب المواطن ومبلغ الإيداع، ويتم حساب الاستحقاق الشهري من خلال عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري لرب الأسرة، وأعمار الأفراد، وذلك لوصول الاستحقاق لم يستحق من المواطنين والمواطنات، ويمكنك الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19912 لبرنامج حساب المواطن.