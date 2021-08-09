خطوات الاشتراك في دوري بلس مجانًا 1443 من الاتصالات السعودية

يبحث عشاق كرة القدم ومحبي الدوري السعودي عن خطوات الاشتراك في دوري بلس من الاتصالات السعودية. فقد أتاحت شركة الاتصالات السعودية إمكانية الاشتراك مجانًا لمشاهدة مباريات الدوري السعودي بالمجان. حيث تعتبر خدمة دوري بلس تجربة رقمية ممتعة لعشاق الرياضة السعودية يستطيع المشاهد أن يتمتع بميزات أخرى كمشاهدة إحصائيات المباراة أثناء المشاهدة واستخدام شريط الأحداث الرئيسية للمباراة والعودة للمشاهدة لأي حدث ثم العودة للمباراة المباشرة مرة أخرى. خطوات الاشتراك في دوري بلس خطوات الاشتراك في دوري بلس يمكن الاشتراك في دوري بلس الاتصالات السعودية بالخطوات الآتية: الولوج إلى موقع دوري بلس الاتصالات السعودية.

من القائمة الجانبية النقر على أيقونة دوري بلس.

ثم النقر على كلمة اشترك الآن ليتم توصليك بصفحة الاشتراك المخصص بالخدمة.

قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على التسجيل.

اتبع التعليمات حتى تُفعل الخدمة. التواصل مع خدمة دوري بلس التواصل مع خدمة دوري بلس يوجد أكثر من 200 مكتب معتمد ويمكن التواصل على النحو الآتي: مكتب الرياض: طريق الملك فهد، مركز أركيد- البوابة الخامسة، الدور الأول | ص.ب: 300483 الرياض 11372.

الاتصال على الأرقام: ت: 2154488 11 966+.

الفاكس: 2154499 11 966+. الاشتراك في الدوري السعودي الاشتراك في الدوري السعودي يمكن الاشتراك في الدوري السعودي من أجل متابعة مباريات البطولة من خلال تفعيل اشتراكك بالقنوات الناقلة لها، حيث يُتاح للجماهير متابعة البطولة بالمجان عبر قنوات SSC القضائية المفتوحة بتقنية SC. كما يُتاح الاشتراك قبل انطلاق البطولة عبر منصة شاهد بالأسعار الآتية: قيمة الاشتراك في باقة الرياضة عبر منصة شاهد VIP وعلى جهاز GOBX والمتابعة بتقنية HD: في مقابل 74،99 ريال ، وتلك مٌتاحة مجانًا للجميع حتّى تاريخ الخامس من سبتمبر 2021.

قيمة الاشتراك في باقة الرياضة عبر منصة شاهد VIP بتقنية HD: في مقابل 57،99 ريال سعودي، وتلك الباقة مٌتاحة مجانًا للجميع حتّى تاريخ الخامس من سبتمبر 2021. تردد قنوات مباريات الدوري السعودي بالمجان تردد قنوات مباريات الدوري السعودي بالمجان سوف يتم نقل بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين عبر قنوات SSC بالمجان وكذلك بطولة السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين عبر الترددات الآتية: القناة التردد الاستقطاب ومعدل الترميز قناة SSC السعودية ” نايل سات “ 12523 الإستقطاب العمودي

معدل الترميز 27500. قناة SSC السعودية “عرب سات “ 11747 الاستقطاب العمودي

معدل الترميز 27500 الوسوم

يبحث عشاق كرة القدم ومحبي الدوري السعودي عن خطوات الاشتراك في دوري بلس من الاتصالات السعودية. فقد أتاحت شركة الاتصالات السعودية إمكانية الاشتراك مجانًا لمشاهدة مباريات الدوري السعودي بالمجان. حيث تعتبر خدمة دوري بلس تجربة رقمية ممتعة لعشاق الرياضة السعودية يستطيع المشاهد أن يتمتع بميزات أخرى كمشاهدة إحصائيات المباراة أثناء المشاهدة واستخدام شريط الأحداث الرئيسية للمباراة والعودة للمشاهدة لأي حدث ثم العودة للمباراة المباشرة مرة أخرى. خطوات الاشتراك في دوري بلس خطوات الاشتراك في دوري بلس يمكن الاشتراك في دوري بلس الاتصالات السعودية بالخطوات الآتية: الولوج إلى موقع دوري بلس الاتصالات السعودية.

من القائمة الجانبية النقر على أيقونة دوري بلس.

ثم النقر على كلمة اشترك الآن ليتم توصليك بصفحة الاشتراك المخصص بالخدمة.

قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على التسجيل.

اتبع التعليمات حتى تُفعل الخدمة. التواصل مع خدمة دوري بلس التواصل مع خدمة دوري بلس يوجد أكثر من 200 مكتب معتمد ويمكن التواصل على النحو الآتي: مكتب الرياض: طريق الملك فهد، مركز أركيد- البوابة الخامسة، الدور الأول | ص.ب: 300483 الرياض 11372.

الاتصال على الأرقام: ت: 2154488 11 966+.

الفاكس: 2154499 11 966+. الاشتراك في الدوري السعودي الاشتراك في الدوري السعودي يمكن الاشتراك في الدوري السعودي من أجل متابعة مباريات البطولة من خلال تفعيل اشتراكك بالقنوات الناقلة لها، حيث يُتاح للجماهير متابعة البطولة بالمجان عبر قنوات SSC القضائية المفتوحة بتقنية SC. كما يُتاح الاشتراك قبل انطلاق البطولة عبر منصة شاهد بالأسعار الآتية: قيمة الاشتراك في باقة الرياضة عبر منصة شاهد VIP وعلى جهاز GOBX والمتابعة بتقنية HD: في مقابل 74،99 ريال ، وتلك مٌتاحة مجانًا للجميع حتّى تاريخ الخامس من سبتمبر 2021.

قيمة الاشتراك في باقة الرياضة عبر منصة شاهد VIP بتقنية HD: في مقابل 57،99 ريال سعودي، وتلك الباقة مٌتاحة مجانًا للجميع حتّى تاريخ الخامس من سبتمبر 2021. تردد قنوات مباريات الدوري السعودي بالمجان تردد قنوات مباريات الدوري السعودي بالمجان سوف يتم نقل بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين عبر قنوات SSC بالمجان وكذلك بطولة السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين عبر الترددات الآتية: القناة التردد الاستقطاب ومعدل الترميز قناة SSC السعودية ” نايل سات “ 12523 الإستقطاب العمودي

معدل الترميز 27500. قناة SSC السعودية “عرب سات “ 11747 الاستقطاب العمودي

معدل الترميز 27500

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