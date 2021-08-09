سقوط قتيل بسبب خلاف على تعبئة الوقود فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية فى لبنان، اليوم الإثنين، تطور خلاف أمام محطة محروقات إلى عراك بالأيدى والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربى.

وأضافت الوكالة، أن الأهالى نقلوا مصابًا إلى مركز طبى، لكنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بجروحه، موضحة أن عناصر من القوى الأمنية قامت بتطويق الاشتباكات، وسلم مطلق النار نفسه إلى مخابرات الجيش.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، ما أدى إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، حيث انخفض مخزون المحروقات واصطف المواطنون بسياراتهم فى طوابير أمام محطات الوقود.