جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية فى لبنان، اليوم الإثنين، تطور خلاف أمام محطة محروقات إلى عراك بالأيدى والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربى.
وأضافت الوكالة، أن الأهالى نقلوا مصابًا إلى مركز طبى، لكنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بجروحه، موضحة أن عناصر من القوى الأمنية قامت بتطويق الاشتباكات، وسلم مطلق النار نفسه إلى مخابرات الجيش.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، ما أدى إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، حيث انخفض مخزون المحروقات واصطف المواطنون بسياراتهم فى طوابير أمام محطات الوقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط قتيل بسبب خلاف على تعبئة الوقود فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.