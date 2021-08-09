رئيسى لماكرون: محادثات فيينا يجب أن تضمن حقوق إيران

جدة - نرمين السيد - ونقل بيان الرئاسة أن رئيسى شدد فى اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى، على أنه: "فى أى تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيرانى ومصالح أمتنا"، مؤكدا أنه يجب على الولايات المتحدة والأوروبيين أن يفوا بالتزاماتهم بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف البيان أن رئيسى، أكد إن بلاده جادة للغاية فى توفير الأمن والحفاظ على الردع فى منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التى تتسبب بزعزعة الأمن.

وبشأن لبنان، أكد رئيسى: "نحن نؤيد أى عمل يستهدف الاستقرار والأمن وتحسين الوضع الاقتصادى للشعب اللبناني، ونرحب بدعم فرنسا فى هذا الصدد".