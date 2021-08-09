جدة - نرمين السيد - ونقل بيان الرئاسة أن رئيسى شدد فى اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى، على أنه: "فى أى تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيرانى ومصالح أمتنا"، مؤكدا أنه يجب على الولايات المتحدة والأوروبيين أن يفوا بالتزاماتهم بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف البيان أن رئيسى، أكد إن بلاده جادة للغاية فى توفير الأمن والحفاظ على الردع فى منطقة الخليج وبحر عمان، وستواجه العناصر التى تتسبب بزعزعة الأمن.
وبشأن لبنان، أكد رئيسى: "نحن نؤيد أى عمل يستهدف الاستقرار والأمن وتحسين الوضع الاقتصادى للشعب اللبناني، ونرحب بدعم فرنسا فى هذا الصدد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسى لماكرون: محادثات فيينا يجب أن تضمن حقوق إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.