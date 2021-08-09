جوتيريش يعلن تقرير خبراء المناخ: إنذار أحمر للبشرية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إن تقرير خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة الذى نُشر اليوم الإثنين، يعلن نهاية الوقود الأحفورى الذى "يدمر الكوكب".





وفى بيان له، اعتبر جوتيريش التقرير الذى يعاد صدوره للمرة الأولى منذ 7 سنوات، هو "إنذار أحمر للبشرية، متهمًا أجراس الإنذار بأنها تصم الآذان: وأن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الناتجة عن الوقود الأحفورى وإزالة الغابات تخنق كوكبنا". وقال خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة فى تقريرهم الجديد اليوم، إن "مسؤولية البشرية عن ظاهرة الاحتباس الحراري "لا لبس فيها"، موضحاً أن أن النشاطات البشرية تسببت في ارتفاع درجة الحرارة 1.1 درجة تقريباً منذ القرن التاسع عشر.

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