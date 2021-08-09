مصرع 10 أشخاص إثر حريق بحافلة ركاب فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أن الحادث وقع فى منطقة جوجرانوالا بإقليم البنجاب، حيث انفجرت أسطوانة الوقود فى الحافلة التى كانت محملة بالمسافرين، مضيفة أنه على إثر الانفجار القوى اشتعلت النيران على متن الحافلة، ما أسفر عن مصرع أربعة ركاب على الفور، بينما توفى ستة آخرون متأثرين بجراحهم فى المستشفى.
وذكر شهود عيان أن الشاحنة الصغيرة دُمرت بالكامل جراء الانفجار والحريق.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء البنجاب، عثمان بوزدار، عن أسفه لفقدان الأرواح فى حادث الحافلة، ووجه الجهات المعنية بالتحقيق فيه وتقديم تقرير شامل بشأنه.
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