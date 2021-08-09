أخبار اليمن : منظمة: ‏8 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية

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منظمة: ‏8 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة. منظمة: ‏8 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليميةقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة. جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الأممية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرتها المنظمة الأممية. وأوضحت المنظمة أن "8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد". وأضافت "هذه زيادة ضخمة مقارنة ب1.1 مليون طفل قبل الحرب". وشددت المنظمة: "يجب أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم".



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