أخبار اليمن : عالميا:4 ملايين و306 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا:4 ملايين و306 ألف حالة وفاة بكوروناحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و 306 آلاف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل إلى 203399738 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 4306583 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 182700900 .

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 633115 وفاة من أصل 36540845 إصابة تليها الهند مع تسجيل 428339 وفاة من أصل 31969588 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 563151 حالات وفاة من أصل 20165672 إصابة.

