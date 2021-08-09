رابط التسجيل في منصة دروب doroob تعليم اللغة الإنجليزية 2021

رابط التسجيل في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بمنصة دروب 2021، فقد أعلن اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن البدء في تلقي طلبات التسجيل الخاصة بالبرنامج التدريبي الذي من خلاله يتم تعليم اللغة الإنجليزية، ويتم التعليم من خلال منصة التعليم الوطنية للتدريب الإلكترونية، وقد وجه صندوق تنمية الموارد البشرية جميع الموظفي والموظفات العاملون بالقطاع الخاص والأفراد الباحثين أو الباحثات عن عمل داخل المملكة العربية السعودية، إلى التوجه الي التسجيل واكتساب الخبرات من التسجيل في البرنامج من أجل تحسين المهارات والقدرات الشخصية المعرفية وزيادة اكتساب تطوير مهني في معرفة اللغة الإنجليزية، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بمنصة دروب عبر هدف.

التسجيل في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بمنصة دروب

يعد تنفيذ وتوفير البرنامج التدريبي الخاص بتعليم اللغة الانجليزية هو أحد مطالب منشآت القطاع الخاص من أجل تعليم الكوادر البشرية العاملة بها والعمل علي زيادة المهارات الخاصة بهم في تعليم اللغة الإنجليزية؛ فمن أهداف هذا البرنامج هو تطوير كافة المهارات لجميع الأفراد الباحثين عن عمل ويشمل ذلك التطوير موظفي القطاع الخاص في تعليم اللغة الإنجليزية، ويتم ذلك التطوير من خلال تقديم برنامج تدريبي تصل مدته الي شهرين لكل فرد يقوم بالتسجيل في البرنامج، ويمكن للمتدرب التقديم في مستويات أعلي في اللغة الإنجليزية من خلال الحكم علي أدائه الشخصي وسرعة تعلمه وقت التدريب.

شروط التسجيل في برنامج تعليم الإنجليزية

عند التسجيل في البرنامج يجب توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين للبرنامج، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المتدرب في البرنامج سعودي الجنسية.

يجب أن يتم اجتياز 3 دورات تدريبية في منصة دروب خلال أخر شهرين.

يشترط ألا يقل عمر الشخص عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

كيفية التسجيل في البرنامج عبر منصة دروب

يستطيع جميع الأفراد التقديم في برنامج تعليم الانجليزية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي وهو منصة دروب ومن خلاله يختار كل متقدم نوع البرنامج الذي يرغب بالتسجيل به ثم تسجيل جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها نموذج التسجيل.