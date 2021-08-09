خطوات الحصول على تمويل كنف للنساء المطلقات والأرامل بمبلغ ٣٠ ألف ريال سعودى بدون فوائد أو رسوم

قدم بنك التنمية الاجتماعي تمويل مالى للنساء المطلقات ،والأرامل وربة المنزل ، وذلك بدون فوائد ،أو حتى رسوم إدارية ،وهذا التمويل بمبلغ وقدره ٣٠ ألف ريال سعودي ،وهذا المبلغ يتم تسديده بعد ذلك بدون أى رسوم ،أو فوائد ،وذلك ضمن التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الإجتماعي، حصول الفئات المستحقة للقرض المتوفر ،والذي يخص محدودى الدخل من المواطنين السعوديين ،وذلك من خلال مجموعة من الحلول التمويلية ،لدعم كافة المستحقين على حدى، سواء كان تمويل للأسرة المكونة من الرجال والنساء ،أو تمويل الترميم المخصص لترميم المنازل التي تحتاج لذلك ،بتوفير مبلغ مدعم خال من الرسوم الإدارية ،أو الفوائد ،واضا يوجد قرض مخصص للزواج وأهل ،أيضا بالإضافة إلى تمويل المنتجات الأخرى لدعم القطاع الغير ربحي ،مثل تمويل الأعمال الحرة ،بتوفير له مبلغ نقدى ،أو سيارة ،أو تمويل الأسر المنتجة ،وكل هذا ضمن خطة قد وضعتها المملكة العربية السعودية فى تحسين الحالة المعيشية للمواطنين ،بتوفير لهم الدعم اللازم لتلبية وسد المتطلبات المعيشية والتساوي بين طبقات الشعب السعودي.

خصائص ومميزات تمويل كنف السعودى للنساء المطلقات والأرامل

خصائص ومميزات عديدة للحصول على القروض المتاحة من تمويل كنف السعودى وهى :

هذا القرض متاح للنساء ربة المنزل ،والمطلقات،والأرامل التي لا تعول الأطفال

هذا القرض يكون ميسر بدون أى فوائد ،أو رسوم إدارية

يطبق بنك التنمية الإجتماعى أحكام الشريعة الإسلامية فى تعاملاته

يكون أطول فترة سداد هى ٥ سنوات بقسط شهرى بسيط جدا يتناسب مع دخل المستحق

متاح من بنك التسليف قروض للنساء ،والرجال جميع الفئات

لا يشترط على المتقدم للحصول على القرض ،وجود معه صك إعالة ،ولا إعالة أسرة

متاح استعادة المبالغ الزائدة برقم الهوية

يمكن الحصول على تمويل كنف ،وذلك أيضا فى حالة تعثر السداد فى قرض سابق

لا يقل عمر المتقدمة للحصول على التمويل عن ٢٥ سنة من تاريخ تقديم طلب التمويل يجب تقديم كفيل ،وذلك للحصول على القرض ،وأن يكون عمره لا يتعدى عن ٥٥ عام الطريقة التى يجب اتباعها للحصول على تمويل كنف السعودى للنساء وذلك عن طريق ملء نموذج طلب الحصول على قرض كنف السعودي لربة المنزل عن طريق بوابة النفاذ الوطنى الموحد ،وذلك بالبيانات الشخصية ،ومعلومات التواصل التي تتمثل في، رقم الهاتف المحمول ،البريد الإلكتروني ،ثم إرفاق المستندات المطلوبة وهي بطاقة الهوية الوطنية ،و العنوان الوطني ،ورقم الهاتف المحمول ،ورقم الايبان .

شروط الحصول على تمويل كنف السعودى للنساء

وعند الإستفسار على أى معلومة ،أو الحصول على أى مساعدة بشأن القروض ،وخدمات بنك التنمية الإجتماعى ،وذلك عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء رقم ١٩٩٠٩٩ وهذه الخدمة متاحة لمدة ٢٤ ساعة.