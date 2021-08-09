رابط التسجيل للتقديم في الجامعة العربية المفتوحة والتعرف على كافة التفاصيل الجامعة بالسعودية 2022

التقديم في الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالمملكة العربية السعودية التفاصيل للالتحاق بالدامعة العربية المفتوحة، حيث أعلنت إدارة الجامعة عن فتح باب التسجيل للالتحاق بها في جميع فروعها بالرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام وعدد من الفروع في المدن الأخرى، وسوف نقدم لكم من موقع “ثقفني” كافة التفاصيل للالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية ورابط التسجيل للتقديم في الجامعة.

انبثقت فكرة إنشاء الجامعة العربية المفتوحة بمبادرة الملك طلال بن عبد العزيز آل سعود في عام 1996 كمشروع أكاديمي تعليمي غير ربحي يقوم بتنمية الرؤية المستقبلية للعملية التعلمية في كافة المجلات العلمية والثقافية والاجتماعية والترويحية الخ …، وتطورت فكرة الملك طلال بن عبد العزيز آل سعود حتى أصبحت على ارض الواقع في عام 2002 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية المفتوحة.

أماكن فروع الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها التام عن استقبال طلبات التسجيل من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من مؤهلات عربية وأجنبية في كافة الفروع الآتية:

الرياض: حي حطين – شارع الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن.

المدينة المنورة: شارع أبو بكر الصديق – قبل دوار الجامعة الإسلامية.

جدة: حي السلامة – شارع اليمامة – بجانب مجمع السلطان التعليمي.

الدمام: حي الأنوار – طريق الملك فهد.

الأحساء: طريق الأستاذ الرياضي – أمام جامعة الملك فيصل.

حائل : طريق الملك فهد بن عبد العزيز – أمام منتزه السلام.

شروط القبول بالجامعة العربية المفتوحة

وضعت الجامعة العربية المفتوحة عدة شروط لابد من توافرها لدى الطالب المتقدم لكي يتم قبوله بالجامعة، وسنتعرف على الشروط التي وضعتها الجامعة عبر النقاط التالية:

أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة من وزارة التعليم بالمملكة العرية السعودية، وفيما عدا ذلك الشهادات العالمية داخل أو خارج المملكة السعودية العربية ويتم توثيقها من الجهات المسؤولة.

اجتياز الطالب الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

من شروط القبول بكلية الحاسب آلي أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من القسم العلمي.

الوثائق المطلوبة للتقديم في الجامعة العربية المفتوحة

هناك عدة وثائق لابد من تجهيزها، ويكون الطالب مسؤول عن صحة وسلامة الوثائق دون أي نقص ويتم تجهيز الوثائق الأتية:

شهادة الثانوية الثانوية العامة الخاصة بالطالب المتقدم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى واعتمادها من الجهات المعنية.

اصل هوية الطلاب السعوديين أو إقامة سارية المفعول للطلاب الأجانب.

صورة حديثة للطالب المتقدم مقاس 4*6.

دفع رسوم القبول عبر الدفع الإلكتروني أو عن طريق خدمة السداد برمز الجامعة 017.

مسارات الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية

توفر الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية مجموعة من البرامج البكالوريوس، وذلك في المسارات التخصصية الأتية:

كلية دراسات إدارة الأعمال

وتحتوي كلية دراسات إدارة الأعمال على المسارات الأتية:

المحاسبة

التسويق

النظم الإدارية

بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية

كلية دراسات الحاسب آلي

وتحتوي كلية الحاسب آلي على المسارات الأتية:

المحاسبة والأعمال

تقنية المعلومات والحاسبات

علوم الحاسب آلي

الأمن والشبكات

تطوير الويب

كلية الدراسات اللغوية

وتحتوي كلية الدراسات الحاسب الآلي على مسار اللغة الانجليزية وادابها.

مواعيد التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية

اعلن الموقع الرسمي الخاص بالجامعة العربية المفتوحة عن موعد بداية وانتهاء التسجيل لتقديم طلب الالتحاق في الجامعة العربية المفتوحة للعام الدراسي الجديد 2022 في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، وذلك للطلاب السعوديين والوافدين في كافة المجلات والمسارات الجامعة، واليكم مواعيد التسجيل في الجامعة:

بداية التسجيل: يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021م (15 ذو الحجة 1442هـ).

نهاية التسجيل: يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021م 21 (محرم 1443هـ).

رابط التسجيل للتقديم في الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية 2022

أعلنت إدارة الجامعة بان التسجيل لطلب الالتحاق بالجامعة سيكون إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجامعة العربية المفتوحة للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، واليكم رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية.