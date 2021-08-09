بنك الاهلي تمويل فورى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية

بنك الاهلي تمويل، ويعتبر من البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم خدمات كثيره منها الخدمات التمويلية والخدمات الإلكترونية، ويقدم بنك الاهلى من بين هذه القروض التمويل العقاري البنك الاهلي وهو من التمويلات الهامة جدا التي يقدمها البنك، وهناك أيضا بنك الاهلى تمويل شخصى بدون تحويل راتب ويعتبر من الخدمات التي دائما ما يبحث عنها أشخاص عديده، تمويل بنك الاهلى به مميزات هامه في مقدمتها هو سهولة طلب تقديم القرض وأيضا فترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات بالإضافة إلى الغاء الأقساط المتبقية في حالة الوفاه، تمويل بنك الاهلى يلقى إقبال كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، وهناك خدمة الاهلى اون لاين والتي من خلالها يمكن الدخول على موقع البنك من خلال الموبايل والتعرف على كل أنواع القروض المختلفة دون الذهاب إلى البنك.

بنك الاهلي تمويل فورى

تم تأسيس بنك الاهلى التجاري في المملكة العربية السعودية في عان 1953 ميلاديا وكان من أوائل البنوك التي تم أنشاءها في الأراضي السعودية، ويقدم البنك خدماته المصرفية للمواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب بشروط تم تحديدها من قبل البنك والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة، وهناك رقم بنك الاهلى القروض ومن خلال هذا الرقم يمكن معرفة أنواع القروض المقدمة وشروطها وجميع تفاصيل التمويل، بنك الاهلى تمويل من اهم مميزاته هو موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها ولهذا عليه اقبل كبير من جميع الأشخاص، وسوف نتعرف على شروط تمويل البنك الاهلى ومميزاته وجميع تفاصيله في هذه المقالة.

أولا تمويل البنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الاعفاء النهائي من الرسوم الإدارية ورسوم التقديم.

البنك يقدم تمويلات لأصحاب المؤسسات الفردية.

اعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.

فترة سداد تصل إلى 6 سنوات.

يجب أولا أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص. يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال. فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين. لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط. تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

مميزات قروض بنك الاهلى التجاريشروط قروض بنك الاهلى