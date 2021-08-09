جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة فى إيران، أعلنت اليوم الإثنين تسجيل 40.808 إصابات بفيروس كورونا و588 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات كورونا فى البلاد بلغت 94.603 حالة، مضيفة أن 356.5575 شخصا تم شفاؤهم من المرض وغادروا المستشفيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: وفاة شخص بكورونا كل دقيقتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.