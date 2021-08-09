الرئيس الجزائرى: ما يحدث فى تونس شأن داخلى ونرفض التدخل

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن ما يحدث فى تونس شأن داخلى، وأنها قادرة على حل مشاكلها بنفسها دون أى ضغط خارجى، مشددا على أن الجزائر ترفض أى ضغط على تونس أو تدخل فى شؤونها الداخلية.





وقال تبون - فى لقاء مع ممثلى وسائل الإعلام الجزائرية، إن "الجزائر ترفض التدخل فى شؤونها الداخلية، وبالتالى لا نتدخل فى الشأن التونسى الداخلى ولا نفرض عليها أى شيء"، مشيرا إلى أن يد المساعدة ممدودة للشقيقة تونس. وأضاف أن "تونس ماضية نحو الوصول إلى حل لمشاكلها الداخلية"، مرجعا الأزمة القائمة هناك إلى "كون تونس اختارت نظاما لا يتماشى مع تركيبة العالم الثالث، لكن ما يحدث يبقى أمرا داخليا".

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