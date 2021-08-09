العثور على مظروف بداخله 3 رصاصات مرسل إلى بابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لما ذكرته وكالة "آكى" الإيطالية، حرزت قوات الكارابينييرى "الدرك" فى بلدة سان دوناتو ميلانيزى، الظرف موضوع القضية، وأسندت التحقيقات إلى وحدة التحقيق التابعة للقيادة الإقليمية فى ميلانو. وبحسب الوكالة، يحتوى الظرف على ثلاث رصاصات كروية من نوع "فلوبرت"، عيار 9 ملم، وكُتب عليه بالقلم بطريقة ضعيفة يمكن قرائتها بصعوبة: "إلى البابا – مدينة الفاتيكان – ساحة سان بيترو فى روما".

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