طهران: سياسة الضغوط فشلت ولن نقبل بأقل من الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الإيراينة، اليوم الإثنين، تمسك الرئيس الجديد إبراهيم رئيسى بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران، داعيا فى الوقت نفسه الإداراة الأمريكية إلى التوقف عن التعامل بنفس عقلية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده: "على الولايات المتحدة أن تعلم بأنها لن تستطيع الوصول إلى أية نتيجة إذا ظلت تتعامل بعقلية الرئيس السابق دونالد ترامب، وعليها تغيير هذه العقلية والتعامل مع الواقع الموجود على الأرض". وأضاف أن "سياسة الضغوط القصوى قد فشلت، وإيران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووى". كما شدد المتحدث الإيرانى أن "إيران لم تترك محادثات فيينا، لكن انتقال السلطة فى طهران يستدعى إجراء تغييرات فى الفريق المفاوض".

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