عاجل.. فتح تحقيق فى تعاقد النهضة مع شركة دعاية للضغط ضد إجراءات رئيس تونس

جدة - نرمين السيد - وتلاحق النهضة اتهامات أخرى تتعلق بإبرام عقد مع شركة أمريكية لغسيل سمعتها، وبحسب العقد تحسن شركة "بورسن كوهن آند وولف" من صورة إخوان تونس. وبلغت قيمة التعاقد 30 ألف دولار لتوفير دعم إعلامى وشراء مساحات فى جرائد عالمية.

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