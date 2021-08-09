جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن التقرير الأممى الأخير بشأن تداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض، هو بمثابة "جرس إنذار" لقادة العالم الذين يستعدون للاجتماع فى اسكتلندا خلال العام الجارى، لحضور القمة المقبلة بشأن أزمة المناخ.





وفى بيانه، اليوم، قال جونسون إن "تقرير اليوم يحتاج إلى قراءة متأنية، ومن الواضح أن العقد المقبل سيكون محوريًا لتأمين مستقبل كوكبنا". وأضافت: "نحن نعلم ما يجب عمله للحد من التغير المناخى- التخلى عن الفحم والتحول لمصادر طاقة نظيفة، وحماية الطبيعة وتوفير تمويل خاص بالمناخ للدول الواقعة على الخط الأمامى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: تقرير الأمم المتحدة حول تغير المناخ «جرس إنذار» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.