أخبار اليمن : 189 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة

189 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وشن الطيران تسع غارات على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 189 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح و 68 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 382 قذيفة و 109 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.
وشملت الخروقات تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والجبلية والجاح و الفازة والدريهمي .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة، و غارة على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.
وأشار المصدر إلى أن الطيران شن في محافظة مأرب خمس غارات على مديرية رحبة وغارة على مديرية صرواح.
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