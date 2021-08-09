أخبار اليمن : انخفاض أسعار النفط بفعل الدولار وقيود كورونا

انخفاض أسعار النفط بفعل الدولار وقيود كورونا
تراجعت أسعار النفط اليوم، مواصلة خسائر الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع الدولار ومخاوف من احتمال انتكاس التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الجائحة في آسيا.
ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.2 بالمئة إلى 69.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبطت ستة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في أربعة أشهر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.4 بالمئة إلى 66.64 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت قرابة سبعة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في تسعة أشهر.
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