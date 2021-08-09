نتيجة ترقيات الموظفين 2021 ظهرت NOW استعلم على promotion.caoa.gov.eg

نتيجة ترقيات الموظفين 2021 يرغب معرفتها 880 ألف موظف للحصول على تنفيذ ترقياتهم للدرجات الوظيفية الأعلى بعد سنوات من الاجتهاد المثابرة في عملهم، حان الوقت الاستعلام عن ترقيات 2021 ليحصدوا ثمار جهودهم، وتظهر نتيجة ترقيات الموظفين نتيجة ترقيات الموظفين 2021 على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة promotion.caoa.gov.eg لجميع الموظفين الذين يستحقوا الترقية والأجر الوظيفي وقف قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 مع الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا بزيادة الحد الأدني للأجور عند 2400 جنيه، ومع ترقيات الموظفين 2021 تزيد رواتبهم في المكانة الجديدة التى سوف يشغلونها، ليبدأوا في تحمل مسئولية وظيفية أعلى مما يتطلب مهم تطوير ذاتهم ومواظبة التألق في أدائهم الوظيفي بعد ظهور نتيجة ترقيات الموظفين 2021 بناءً على الشروط التى حددتها الجهات المسئولة لترقية من يستحق.

نتيجة ترقيات الموظفين 2021

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 حتى يتمكنون من معرفة نتيجتهم بعد أن انتظروها خلال الشهور الماضية، وذلك بعد قرار 265 الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بترقيات الموظفين 2021 لضبط المنظومة الإدارية.

رابط نتيجة ترقيات الموظفين 2021

أتاحت الحكومة المصرية رابط نتيجة ترقيات الموظفين 2021 للتيسير على المتقدمين الاستعلام عن النتيجة من أي مكان، على أن تكون هناك شروط معينة للحصول على ترقيات الموظفين 2021 والتى تتطلب الحصول على تقرري تقويم بمرتبة ممتاز في لآخر عامين، واجتياز التدريب المتاح من الجهة المختصة، بالإضافة إلى أن تكون الترقية لوظيفة تلى الوظيفة الحالية، بشرط قضاء المدد البينية وفق قانو الخدمة المدنية وهى 5 سنوات للترقية.

حددت طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 إلكترونيًا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية على أن يتم إتباع الآتي:

سجل دخول على موقع التنظيم والإدارة

اختر المجموعة الوظيفية.

أكتب الدرجة المالية

حدد تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

أضف جميع قرارات الإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019.

النقر على بحث.

انتظر التحميل.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بنتيجة ترقيات الموظفين 2021 ظهرت NOW استعلم على promotion.caoa.gov.eg