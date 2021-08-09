الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 رابط مباشر وسريع عبر موقع التنظيم والإدارة

الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهم مايبحث عنه العديد من المواطنين والعاملين في الوظائف الحكومية المصرية الفترة الحالية، بعد أن أعلن الجهاز عن موعد نتيجة ترقيات الموظفين 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة، وجاءً ذلك للتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، على أن تكون نتيجة ترقيات الموظفين 2021 لمن ينطبق عليهم الشروط المحددة، كما يتم خضوعهم لاختبارات ودورات تدريب وتأهيل للوظيفة الجديدة التى سوف يلتحقون بها والتى تكون أعلى من وظيفتهم لكنها في نفس القطاع، ويواصل المتقدمين حاليًا تساؤلاتهم عن الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 والخطوات المحددة لمعرفة نتيجة ترقيات الموظفين 2021 من أي مكان على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

يترقب 880 ألف موظف من مختلف محافظات الجمهورية الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 وفق قرار الخدمة المدنية 81 لعام 2016 والذي يوفر ترقيات الموظفين بشكل سنوي، بناءً على قرارات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وظهرت نتيجة ترقيات الموظفين 2021 بأن يلتحق الفائزين بالوظائف الجديدة بناءً على شروط ترقيات الموظفين 2021 التى وفرتها الجهات المسئولة لضمان ترقية من يستحق، على أن يحصل الموظف المرقى اعتبار ًا من 1-7-2021 على الأجر الوظيفي المرقى إليه، وأو أجره السابق إضافة علاقة 5% من الأجر الوظيفي أيمهًا أكبر محسوبًا على أجره خلال شهر يونيو الماضي.

نتيجة ترقيات الموظفين 2021

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الآتي:

أدخل على موقع التنظيم والإدارة

أضف المجموعة الوظيفية.

سجل الدرجة المالية

أكتب تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

دون جميع قرارات الإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019.

أضغط على بحث وانتظر التحميل.

بذلك يكون قد اتضح طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 برابط مباشر وسهل لجميع المتقدمين من مختلف المحافظات، للتمتع بمكانتهم الوظيفية الجديدة، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد في المهام المحددة لهم بوظيفته الجديدة بما يخدم بلاده. كما وسنقوم بتحديث كل ما يتعلق بنتيجة ترقيات الموظفين 2021 وما يصدر من تصريحات على المستوى الرسمي كي نمدكم بكل ما هو جديد.