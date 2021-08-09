NOW رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط نتائج حركة النقل الداخلي، للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بعملية النقل الداخلي والخارجي، للمعلمين والمعلمات بهدف تحقيق الاستقرار والراحة للسادة المعلمين، وكذلك بسبب سد العجز الموجود في بعض الأماكن، وتستعد المملكة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على الطلاب والطالبات والسادة المعلمين والمعلمات، من خطر الإصابة بوباء العصر فيروس كورونا الخطير، وكانت وزارة التربية والتعليم بالمملكة قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج النقل الخارجي، وجاءت اليوم لكي تعلن عن نتائج النقل الداخلي، وهذا يفسر ازدياد البحث عبر محركات البحث المختلفة عن نتائج النقل الداخلي، لذلك سوف نقوم هنا في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، بترك رابط استعلام نتائج حركة النقل الداخلي، حتى يتثنى للسادة المعلمين والمعلمات معرفة النتيجة بكل سهولة، كما سنوضح طريقة الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي

تحرص المملكة العربية السعودية أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع مؤسساتها، وذلك وفقاً لرؤية المملكة في 2030، ومن أكثر المؤسسات التي قامت بالفعل في استخدام التكنولوجيا الحديثة هي وزارة التعليم، حيث قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية لإتاحة التعليم عن بعد، كما قامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية التي تخدم العملية التعليمية، واستكمالاً لرؤية المملكة في 2030، فسوف يتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر رابط نظام نور noor.moe.gov.sa، لذلك يستطيع السادة المعلمين والمعلمات، أن يتعرفوا على النتيجة بكل سهولة، وهو جالس مكانة بعد أن يقوم ببعض الخطوات البسيطة التي سوف نذكرها فيما يلي.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور

كما ذكرنا سابقاً يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني من محرك البحث “جوجل”.

إدخال اسم المستخدم وهو رقم الهوية.

إدراج كلمة السر ورمز التحقق الظاهر في الشاشة.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

الضغط على أيقونة “خدمات شئون المعلمين”.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن حركة النقل الداخلي”.

بعد ذلك يتم ظهور صفحة بها بيانات المعلم أو المعلمة وفي حالة النقل سوف تجد كلمة ” تم نقلك”.

موقع نظام نور

أصبح استخدام التطور والتكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، وخاصةً في مجال التعليم ضرورة ملحة لمواكبة التطور المذهل والسريع، ويعد موقع نظام نور الإلكتروني من أهم هذه المواقع الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية، وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال على الطلاب والمعلمين وكافة المتعاملين في مجال التعليم، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة في 2030.