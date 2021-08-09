الأمم المتحدة: قدرة المحيطات والغابات على امتصاص الكربون تتراجع

جدة - نرمين السيد - وبحسب المنظمة الأممية، يتوقع أن يصل الاحترار العالمى إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة العام 2030، أى قبل عشر سنوات من آخر التقديرات الذى وضعت قبل ثلاث سنوات.
وسيستمر الارتفاع فى درجات الحرارة بعد ذلك فى تجاوز هذه العتبة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق باريس، بحلول العام 2050، حتى لو تمكن العالم من الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
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