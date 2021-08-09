جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأرصاد اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن احتمالات وقوع فيضانات وانهيارات طينية تتزايد بسرعة مع استمرار هطول الأمطار على الجزر. وحثت الوكالة المواطنين على التيقظ والحفاظ على سلامتهم خلال موجة الأمطار الغزيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجلاء مواطنى جزر أوكى بسبب الأمطار الغزيرة فى اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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