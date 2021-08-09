قوات بريطانية خاصة تصل اليمن لمعاقبة مهاجمى ناقلة النفط

وذكرت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن "40 جنديًا من القوات الخاصة وصلوا أمس، إلى شرق اليمن، عبر مطار الغيضة فى مدينة المهرة"، لافتة إلى أن الفرقة تضم وحدة خاصة فى الحرب الإلكترونية متخصصة يمكنها نشرها الموارد للتنصت على الاتصالات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة البريطانية تعمل مع قوة العمليات الخاصة الأمريكية، التى كانت موجودة بالفعل فى المنطقة، وتساعد فى تدريب نخبة من وحدات الكوماندوز السعودية.
ومن جانبه، دعا قائد القوات المسلحة البريطانية، الجنرال السير نيك كارتر، إلى الرد الغربى على الهجوم، الذى قتل فيه أدريان أندروود، وهو جندى بريطانى سابق يعمل لدى شركة "أمبرى" البريطانية لتوفير الأمن للسفينة، وقبطانها الرومانى.
وقال كارتر: "ما نحتاج إلى القيام به هو محاسبة إيران على سلوكها المتهور للغاية".
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