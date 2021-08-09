موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي محرم 1443 وطريقة تحديث بيانات الضمان

موعد راتب الضمان الاجتماعي هو مايشغل بال العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يبحث عنه العديد من المستفيدين من صرف راتب الضمان الاجتماعي التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بصرف مقررات راتب الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي مطلع كل شهر هجري من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف مخصصات الضمان الاجتماعي اليوم الاثنين الأول من شهر محرم من العام الهجري 1443، والموافق التاسع من شهر أغسطس من العام الميلادي الحالي 2021، حيث تقوم الوزارة بصرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وإيدعها في حسابات المستفيدين البنكية بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتستمر عمليات الإيداع حتى نهاية هذا اليوم بمشيئة الله تعالى.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن قيامها بإيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين البنكية، والذين يحصلون بشكل شهري على معاش الضمان الاجتماعي.

موعد إيداع راتب الضمان شهر شعبان 1442

من المقرر أن تبدأ عمليات إيداع راتب الضمان الاجتماعي عن شهر شعبان 1442 خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع رواتب الضمان في حسابات المستفيدين البنكية مع بدء اليوم الأول من شهر شعبان 1442، والذي سيوافق الأحد الرابع عشر من شهر مارس من العام الحالي 2020، حيث سيتمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من الاستعلام عن إيداع رواتب الضمان خلال هذا اليوم.

ايداع راتب الضمان الاجتماعي عن شهر رجب 1442

تبدأ اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعمليات إيداع رواتب الضمان الاجتماعي عن شهر رجب 1442 خلال هذا اليوم، حيث بدأت عمليات إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين البنكية، فمن المعروف أن وزارة الموارد البشرية تقوم بإيداع رواتب الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين بداية كل شهر هجري.

إيداع راتب الضمان الاجتماعي

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قيامها بإيداع أكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال سعودي كإجمالي مستحق عن معاشات الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الآخر من العام الهجري 1442، حيث بلغت قيمة المعاشات الضمانية الأساسية حوالي مليار و410 مليون ريال سعودي، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء قيمة192 مليون ريال سعودي، فيما كان إجمالي المبالغ المستحقة عن إيداع المساعدة النقدية لأجل الكهرباء نحو 103 مليون ريال سعودي تقريباً.

قيمة الدعم المادي المقدم لرواتب معاش الضمان الاجتماعي

وقد قام الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإعلان عن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، حيث قامت الوزارة بإيداع مبلغ 1.6 مليار ريال سعودي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي عن شهر صفر 1442 هجرياً.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي

ويتم صرف المستحقات المالية للمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بداية كل شهر هجري، حيث يبدأ صرف المخصصات المالية لهم من قبل وزارة الموارد والتنمية البشرية في أول كل يوم شهر هجري، إلا أنه في هذا الشهر يتوافق يوم الأول من شهر صفر مع يوم الجمعة وهو يوم إجازة أسبوعية في المملكة العربية السعودية، لذا فقد قامت الوزارة بتقديم موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لمدة يوم.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد نوهت المستفيدين من الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لدى الوزارة من خلال موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على الانترنت عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة من خلال: sd-eservices.mlsd.gov.sa. القيام بتسجيل الدخول على من خلال إدخال الهوية الوطنية وكلمة المرور. بعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح يقوم المستخدم بالدخول إلى الملف الشخصي ومنه اختيار تحديث البيانات. يقوم المستخدم بمراجعة كافة البيانات الخاصة به على الموقع والتأكد من صحتها، وفي حال تغيير أحد البيانات يرجى التعديل عليها وفقاً للمستجدات. القيام بالضغط على إرسال الطلب من أجل التأكيد على أن البيانات الخاصة بالمستفيد صحيحة.

دعم الحقيبة والزي المدرسي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت برفع قيمة المبلغ المالي المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي والخاص لدعم الحقيبة والزي المدرسي من 120 ريالاً إلى 1000 ريالاً، وذلك للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي، والذين يتسفاد أسرهم من برامج الضمان الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة الخاصة برفع قيمة دعم الحقيبة والزي المدرسي من أجل مساعدة الأسر المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي على شراء أجهزة للأبناء من أجل أن يتمكنوا من بداية العام الدراسي الجديد عن بعد، حيث قامت وزارة التعليم في وقت سابق بالإعلان عن أن العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية سيبدأ من خلال منصة مدرستي الالكترونية، والتي قامت الوزارة بإطلاقها خلال الفترة الماضية، حيث ستكون الدراسة من خلال هذه البوابة لكافة الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.