عاجل.. هجوم جديد يستهدف أبراجا للطاقة فى محافظة نينوى

جدة - نرمين السيد - وكانت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية فى محافظات (نينوى - كركوك - صلاح الدين) قد تعرضت خلال الأسبوع الماضى إلى تفجيرات لـ 20 برجاً، مما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف فى تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.

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