الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 مواطنين جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومى منذ شهر مايو جراء الاحتجاجات على إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح. واستشهد 7 فلسطينيين خلال هذه المواجهات، كما أصيب واعتقل المئات.

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