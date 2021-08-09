طالبان تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية سمنغان الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وكانت الحركة سيطرت فى وقت سابق، على عواصم 3 ولايات أفغانية خلال يوم واحد فقط بعد هجمات لمقاتليها للسيطرة على مناطق فى شمالى البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية فى جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية الغربية من أفغانستان.