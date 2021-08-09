موعد صرف حساب المواطن 1443 بالهجري ورابط البرنامج وخطوات التسجيل

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 45، من أكثر الأسئلة شيوعاً خلال هذه الفترة نظراً لاقتراب موعد إيداع حساب المواطن بالهجري، حيث ينتظر الكثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة دعم حساب المواطن كل شهر، للاستعانة به على تكاليف الحياة الكثيرة، وتقوم المملكة العربية السعودية بعمل العديد من البرامج الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً ونوع من أنواع التكافل الاجتماعي، وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد نزول دعم حساب المواطن أغسطس 2021 الخاص بالدفعة الخامسة والأربعون، لذلك سوف نقوم هنا في موقع “ثقفني” المتميز، ومن خلال هذا المقال أن نضع بين أيديكم موعد إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية، كما سنوفر لكم الرابط الرسمي الذي تستطيعون من خلاله معرفة نتائج أهلية دفعة أغسطس 2021.

موعد صرف حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من أكثر برامج التكافل الاجتماعي أهمية في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتقديم الدعم لملايين الأسر المحتاجة في المملكة، ويتم ذلك كل شهر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وقد يتم تقديم الموعد يوم أو قد يتم التأخير يوم في حالة صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشراف على البرنامج، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه وحتى يتم التأكد ممن يستحقون الدعم، لذلك تشدد الوزارة على المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم بشكل مستمر، حتى يتم إيداع المبلغ المستحق لهم في حساباتهم البنكية دون توقف، وسوف يتم صرف الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن يوم الثلاثاء القادم، الثاني من محرم 1443 الموافق العاشر من شهر أغسطس 2021.

الدخول على رابط حساب المواطن الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمستفيد.

كتابة رمز التحقق ورقم الهوية.

النقر على أيقونة “استعلام عن حساب المواطن.

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.

النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق من تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال وتأكيد رقم الجوال.

إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.

النقر على أيقونة “تسجيل” بعد التعهد بأن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

الضغط على أيقونة “استكمال الطلب”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

رابط برنامج حساب المواطن وطريقة الاستعلامخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن “تسجيل جديد”.