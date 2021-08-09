التقيل وصل.. أبرز مزايا ومواصفات Samsung z fold 3 قبل طرحه بأيام قليلة

هاتف Samsung z fold 3 القابل للطي هو الهاتف التي أكدت سامسونج أن الأولوية في أعمالها التطويرية القادمة ستكون من نصيبه، ويتمتع الجهاز المنتظر بإمكانيات جبارة على غرار Samsung z fold 2، ويمكن اعتبار z fold 3 أنه سيكون من ضمن أقوى أجهزة عملاقة التكنولوجيا سامسونج في العالم، خاصة وأنه يحتوي على براعة اختراع بأسم الشركة التي تصنعه وهي براءة قابلة الطي في الهواتف الذكية، ونشرنا قبل ذلك مقالة عن: انخفاض سعر هاتف Samsung s21 ultra في المملكة العربية السعودية.

تكنولوجيا أعلى بسعر أقل، حيث سوف يأتي Samsung z fold 3 بسعر أقل بـ20% عن هاتف سامسونج z fold 2، حيث يتراوح سعر الهاتف المنتظر ما بين الـ 1700 دولار والـ1800 دولار لمساحة الـ 256 جيجا.

بسعر أقل بـ20% عن هاتف سامسونج z fold 2، حيث يتراوح سعر الهاتف المنتظر ما بين الـ 1700 دولار والـ1800 دولار لمساحة الـ 256 جيجا. شهد الجهاز الجديد بحسب تسريبات نُشرت في المواقع المهتمة بالجديد في عالم التكنولوجيا، تطويرًا كبيرًا على الصعيدين التاليين:

التقيل وصل.. أبزر مزايا Samsung z fold 3

1- التصميم الخارجي حيث أصبح أكثر جاذبية وقوة

2- وفي الوقت نفسه شهد الجهاز أيضا تطويرًا في شكل الكاميرا السلفي.

حصل سامسونج z فولد 3 على كاميرا سيلفي جديدة لا تظهر في الشاشة تقربيًا إلا وقت استعمالها فقط وذلك حتى لا تقلل من متعة تجربة استعمال الجهاز.

الهاتف سوف يأتي باللونين الأسود ودرجة من درجات الاخضر الجذابة كما تم تعديل غطاء ظهر الهاتف لتقويته عن z fold 2.

مقاومة أعلى للماء والغبار ما يجعله منيع بالكامل ضد التعرض للمياه، وفي الوقت نفسه هناك تكهنات بأن الهاتف المنتظر سوف يحتوي على قلم.

يأتي الجهاز بمعالج سنابدراجون 888 و 12 جيجا بايت رام وفي الوقت نفسه سوف يأتي الجهاز بتسخين في المساحة الداخلية هما:

أبرز مواصفات سامسونج فولد z 3

1- الأولى بحجم 256 جيجا بايت

2- والثانية بحجم 512 جيجا بايت مع إمكانية زيادة الذاكرة عبر إضافة كارت ذاكرة خارجي.