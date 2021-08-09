خل التفاح لتنحيف البطن في أسبوع ” مجرب “

خل التفاح لتنحيف البطن في أسبوع، من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد على تنحيف البطن والجسم عامه في أيام قليلة إن استخدم بشكل صحيح فهو يقوم برفع حموضة الجسم وبالتالي تبدأ دهون البطن والجسم في النزول بشكل ملحوظ مع اتباع حمية غذائية معتدلة ومن خلال مقالنا اليوم سنلقي الضوء على مميزات وعيوب شرب خل التفاح لتنحيف .

خل التفاح لتنحيف البطن في أسبوع

يوجد من خل التفاح أنواع عديدة وألوان متعددة فكيف اعرف المناسب لي؟ الألوان الفاتحة من خل التفاح الطبيعي ترجع في الأساس إلى لون الثمرة المستخدمة في عمل خل التفاح في المنزل أو المعامل المتخصصة مثال التفاح الأخضر ينتج عنه خل مائل للخضرة فاتح اللون وهكذا على كل لون من ثمر التفاح، أما عن أي الأنواع مناسبه فأفضل خل التفاح هو الطبيعي أو ذا حموضة منخفضة حتى لا يؤثر على المعدة.

فوائد خل التفاح

١_طريقة مثالية للحفاظ على مستويات السكر في الدم .

٢_ التخلص من دهون البطن العنيدة والتي لا تنحف مع اتباع حميات غذائية.

٣_ هاضم جيد للدهون خاصة بعد تناول وجبه ثقيلة.

٤_ يساعد شرب ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعي على كوب ماء كبير قبل الوجبات على التقليل من الرغبة في تناول السكريات وهو ما يساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد.

٥_ يساعد الجسم على التخلص من حبوب الوجه والناتجة عن تجمع دهون ضارة تحت الجلد.

عيوب تناول خل التفاح

لشرب خل التفاح بعض العيوب أهمها إن تم شرب الخل بشكل مبالغ فيه فهو يضر المعدة ضرر بليغ ويصل إلى القرح أو التهابات شديدة في المعدة وهو ما يتسبب في آلام شديدة وعلاجات طبيه طويلة الأمد ويمكن تدارك الأمر إن تم الالتزام بالاستخدام المناسب .

كيفية استخدام خل التفاح بطريقة صحيحة

يتم تناول خل التفاح بعدة طرق يمكن وضع ملعقة صغيرة على طبق السلطة اليومي وهو أمر يقوم به الكثيرون ولكن الأفضل هو شرب خل التفاح الطبيعي على كوب من الماء صباحا وقبل النوم ، يتم شرب خل التفاح الطبيعي مع كوب ماء بارد ويضاف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المعصور على البارد وهو أفضل طريقة لما في زيت الزيتون من فوائد للمعدة والقولون وتنحيف الجسم .