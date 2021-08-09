روسيا تسجل 769 وفاة و22160 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 22160 إصابة جديدة بكوفيد-19 منها 2150 في موسكو وهو ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و469910 منذ بدء الجائحة.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 769 مريضا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 165650.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 202.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.
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