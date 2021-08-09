محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس محمود عباس فى برقيته: "يطيب لنا وأمتنا تستقبل العام الهجرى الجديد 1443، أن نتوجه لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمى شخصياً، ومن خلالكم لحكومة وشعب مصر الشقيق، بأحر التهانى والتبريكات. ونسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم بالصحة والسعادة، وعلى شعبكم العزيز وشعوب أمتنا كافة بالمزيد من الاستقرار والتضامن والازدهار، وباستعادة أراضيها ومقدساتها."

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