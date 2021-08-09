حزب الأمل: نظام النهضة كان مصدر توتر لتونس

جدة - نرمين السيد - دعا حزب "أمل" التونسى، إلى تنظيم استفتاء شعبى وتغيير نظام الحكم إلى رئاسى وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن رفض التونسيين للمنظومة السابقة تمثل فى التعبير عن رفضه للبرلمان والهجوم المادى على مقرات حركة النهضة.





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