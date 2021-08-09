على هواتف آيفون تغييرات جديدة تصل واتساب ومزايا غاية في الأهمية

أعلن خبراء شركة واتساب ومالكيها عن طرح العديد من المزايا على تطبيق واتساب خاصة بهواتف الايفون والاندرويد وعدد من المزايا قد تم تجربتها والتأكد من فاعليتها، وقد أعلنت شركة واتساب عن طرح عدد من المزايا الجديدة لمستخدمي الايفون وبعد تجربتها لفترة ليست قليلة، حيث يعمل خبراء واتساب على تغيير واجهة ومظهر التطبيق وطرح العديد من المزايا لتحسين تجربة المستخدم بالخدمة خلال الأيام القادمة، تغييرات جديدة على نافذة الدردشة وصفحة المحادثات والمزيد لجعل واجهة المستخدم أكثر سلاسة و تدفقا، وبحسب ما ذكره بعض المواقع المتخصصة قالت يخطط واتساب WhatsApp، حاليا لتغيير طريقة ظهور صفحة معلومات الاتصال على الإصدار الخاص بالتطبيق على نظام التشغيل iOS، ووفقا لما اعلن فإن صفحة معلومات الاتصال الجديدة ستأتي متوافقة مع الوضع المظلم، مع تمييز المعلومات المهمة باللون الأخضر، وسيكون المظهر العام لصفحة معلومات الاتصال في تحديث WhatsApp المستقبلي أكثر تطورا، حيث سيتم وضع صورة الملف الشخصي في الجزء العلوي من الصفحة في نافذة دائرية مع رقم جهة الاتصال تحتها، وسيكون ثلاثة أزرار أسفلها على شكل مستطيلات مستديرة لإرسال رسالة أو الاتصال أو إعادة التوجيه، كما اعلن على “تويتر”، إلى أن الميزة مخصصة فقط لحسابات الأعمال على هواتف آيفون، وتوضح الصورة أن “صفحة معلومات الاتصال” ستحتوي أيضا على معلومات حول المنطقة التي تغطيها خدمات حساب الأعمال، إلى جانب تفاصيل أخرى مثل ساعات العمل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير المزيد من التفاصيل مثل وصف العمل والموقع الإلكتروني أسفل صفحة معلومات الاتصال الجديدة، وأن هناك معلومات تشير إلى أن واتساب قد يعمل على إجراء تغييرات مماثلة لتصميم إصدار الأعمال WhatsApp Business، على نظام التشغيل أندرويد.

العرض مرة واحدة أخر مزايا واتساب:

من الجدير بالذكر فقد قدم واتساب WhatsApp، مؤخراعدة مزايا حتى تكون في مقدمة تطبيقات المراسلة حيث يعتبر واتساب التطبيق الأكثر شهرة بين التطبيقات، وطرح ميزة “العرض مرة واحدة” والتي تتيح للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو المختفية، وستختفي هذه الرسائل بعد قراءتها مرة واحدة، على غرار موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو Snapchat، كيفية إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية في واتساب على أندرويد وآيفون دشن واتساب WhatsApp، ميزة جديدة كان عشاق تطبيق التراسل في انتظار الحصول عليها لمدة طويلة، والتي يطلق عليها اسم “العرض لمرة واحدة View Once”، ووفقا لما ذكر من بعض المواقع المتخصصة حيث أعلن، تتيح ميزة واتساب الجديدة لمستخدميها على هواتف أندرويد و آيفون، إمكانية حذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة والتي لا يمكن للمستلمين مشاهدتها إلا مرة واحدة فقط، و باستخدام التغيير الجديد الذي يأتي ضمن أحدث إصدار من واتساب، يمكن للمستخدم إرسال صورة أو مقاطع فيديو تختفي ذاتيا فور رؤيتها، إذ يمكنه تخصيص هذا المحتوى للعرض مرة واحدة فقط على جهاز الطرف الآخر، وتعمل ميزة العرض لمرة واحدة على عدم حفظ ملفات الوسائط المرسلة على واتساب تلقائيًا في معرض المستلم، وسيتم حذف ملفات الوسائط هذه بعد أن يطلع عليها المستلم، ولن يتمكن المرسل أو المستلم من عرض الملفات مرة أخرى، وبمجرد حصولك على صورة أو مقطع فيديو يختفي على تطبيق الدردشة، يمكنك مشاهدته في غضون 14 يوما من استلامه، إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فسيتم حذف هذه الملفات تلقائيًا، وكما لا يمكن للمستلم إعادة توجيه هذه الرسائل أو حفظها أو مشاركتها أو تمييزها بنجمة، ومع ذلك، يمكن لأي شخص التقاط لقطات شاشة أو تسجيلات شاشة لهذه الملفات لتجاوز بعض هذه القيود.

مدى أمان الصور المختفية في ميزة العرض لمرة واحدة على واتساب:

في إطار ما تنتهجه شركة واتساب من توفير عامل الأمان على التطبيق وعلى مزاياه والتأكيد على رفع درجة الأمان أقصى ما يمكن في اى ميزة تطرح على التطبيق، وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة تمنح المستخدم مزيدا من التحكم في خصوصيته، إلا أنه لا يزال بإمكان الطرف الآخر بمحادثة واتساب التقاط “لقطة شاشة” أو تسجيل الفيديو قبل اختفائه لمحتوى الوسائط المرسل كرسالة مختفية، وكعادة ميزات واتساب الأخيرة المقتبسة من تطبيق أخرى، مثل سناب شات و إنستجرام، توجد بعض العيوب في ميزة العرض لمرة واحدة، لعل من أبرزها أن النظام الأساسي للخدمة يمكنه فقط إرسال صورة واحدة أو مقطع فيديو واحد ضمن خاصية الوسائط المختفية، ويعني ذلك بأنه سيكون من الصعب على المستخدم إرسال أكتر من صورة ضمن ميزة View Once أو العرض مرة واحدة، و سيتعين عليه إرسال صورة واحدة في كل مرة و النقر على الأيقونة الخاصة بالميزة في شريط النص قبل إرسال الرسالة، وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة لتمكين ميزة العرض مرة واحدة افتراضيا، و يتعين على المستخدم تفعيل الميزة يدويا في كل مرة أثناء إرسال الوسائط، وبمجرد إرسالها باستخدام ميزة العرض مرة واحدة، يمكنه معرفة ما إذا كان المستلم قد فتحها فقط إذا قام بتمكين مؤشرات القراءة على واتساب.

كيفية ارسال صور أو مقاطع فيديو مختفية في واتساب:

1- لهواتف آيفون: يمكنك إرسال ملفات الوسائط المختفية في واتساب، يمكنك تثبيت أحدث إصدار من التطبيق على هواتف آيفون أو أندرويد، وفتح أي محادثة ثم النقر فوق الزر علامة الجمع (+) الموجود على يسار مربع الدردشات، ثم قم بالنقر على أيقونة الكاميرا أو مكتبة الصور والفيديو، بعد الضغط على زر (+) في دردشة واتساب ويمكنك إما النقر فوق أو اختيار الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد إرسال.

2- لهواتف أندرويد: يمكنك فتح أي دردشة والضغط على أيقونة مشبك الورق داخل مربع الدردشة، بعد الانتهاء من ذلك، حدد الكاميرا أو المعرض ويمكنك إما النقر فوق أو تحديد صورة أو مقطع فيديو لإرساله، ثم اتبع الخطوات التالية لكلا الإصدارين، بمجرد اختيار ملف الوسائط في واتساب، يمكنك النقر فوق الرمز (1)، المعروف أيضًا باسم الزر عرض مرة واحدة، والذي يظهر في الركن الأيمن السفلي من مربع التسمية التوضيحية، على يسار زر الإرسال الأزرق، بعد النقر عليه سيعرض واتساب نافذة منبثقة تخبرك أن هذه الصورة أو مقطع الفيديو سيختفي فور مشاهدة المستلم له، و يمكنك تجاهل هذه النافذة المنبثقة عن طريق النقر على “موافق”، مع تحديد خيار عرض مرة واحدة ، انقر فوق الزر “إرسال” في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو المختفية على واتساب، بمجرد أن يفتح المستلم ملف الوسائط الذي أرسلته له عبر واتساب، سيتم حذفه تلقائيًا من هاتفه.