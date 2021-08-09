آلية بدء العام الدراسي الجديد 1443 والفئات التي لها حق الدراسة عن بعد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن آلية بدء العام الدراسي الجديد 1443، والذي من المقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله تعالى، حيث ستكون آلية بدء العام الدراسي الجديد هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة حيث كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بإتاحة الدراسة عن بعد خلال العام الدراسي الماضي، وذلك منذ بدء جائحة كورونا، حيث تمت الدراسة بشكل كامل من خلال منصة مدرستي التعليمية التابعة للوزارة.

آلية بدء العام الدراسي الجديد 1443

وكان الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية أصبحوا يتساءلون خلال الساعات الماضية حول آلية بدء العام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل أن تخرج ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة من أجل توضيح آلية بدء العام الدراسي الجديد، والطلاب الذي سيتمكنوا من العودة إلى مدارسهم، ومن سيكون لهم الحق في الدراسة عن بعد.

وبحسب التصريحات التي أدلت بها ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، فإنه قد تم الاعلان بشكل رسمي عن آلية بدء العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ فيه بعض الفئات من الطلاب عامهم الدراسي من خلال الذهاب إلى المدارس.

فئات الطلاب الذين لهم حق الدراسة عن بعد

ووفقاً لتصريحات الشهري المتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم الأحد فإنه سيتم عودة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى المدارس حضورياً منذ اليوم الأول لهم في العام الدراسي الجديد، وذلك للطلاب الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، والطلاب الذين عمرهم أقل من 12 عاماً ولم يتلقوا اللقاح، أو يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من تلقى اللقاح الخاص بالكورونا، فإنه سيتعين عليهم بدء العام الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي التابعة للوزارة.

وبالنسبة لطلاب رياض أطفال سيتم بدء الدراسة لهم من خلال منصة روضتي التابعة لوزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية على أن يتم الاستمرار في ذلك حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية أو حتى تاريخ الثلاثين من شهر أكتوبر من العام الميلادي الجاري 2021، أو أيهما أقرب.